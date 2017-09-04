Ранее пресс-служба Белого дома сообщила об экстренном совещании по нацбезопасности, которое он соберет в Вашингтоне. Позже сам президент в Twitter сообщил некоторые детали: например, подчеркнул, что в Белый дом пригласили главу Пентагона Джеймса Мэттиса.
Ранее в воскресенье Трамп отреагировал на шестое, самое мощное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей. В Twitter он написал, что "слова и действия (Пхеньяна) по-прежнему носят чрезвычайно враждебный характер и представляют опасность для Соединенных Штатов". По его словам, "Северная Корея — страна-изгой, которая стала серьезной угрозой и поставила в неловкое положение Китай, который пытается помочь, но без особых успехов".
После этого пресс-служба Белого дома распространила его односложный ответ на вопрос журналиста о том, планирует ли США атаковать Северную Корею. Трамп ответил: "Посмотрим".
Позже он опубликовал пару сообщений, в которых обрисовал возможные новые санкции. Так, помимо прочего, США рассматривают возможность заморозить торговые контакты со всеми странами, которые имеют дело с Северной Кореей. Впрочем, он акцентирует внимание на том, что на совещание в Белый дом пригласил целый ряд военных — во главе с министром обороны Мэттисом.
Трамп также назвал КНДР "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая". При этом он выразил уверенность, что Южная Корея осознает неэффективность политики умиротворения северного соседа.
Сервис Twitter собрал воедино реакции на слова Трампа, а также сообщения от других ведомств США. Госдеп сообщил о ряде телефонных звонков коллегам, которые сделал глава ведомства Рекс Тиллерсон. Минфин отчитался о подготовке черновика нового пакета санкций.
Северная Корея в воскресенье объявила об успешном испытании термоядерной водородной бомбы. Судя по мощности подземных толчков, которая достигала магнитуды в 6,3, бомба была на порядок мощнее тех, что испытывались ранее. При этом Пхеньян объявил, что ее можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету в качестве боеголовки.
В сообщении официального северокорейского информагентства ЦТАК говорится, что "водородная бомба" для оснащения боевой части МБР разработана "в соответствии с замыслом Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных сил". Испытание там назвали "совершенным успехом". Об этом объявила диктор Корейского центрального телевидения Ли Чхун Хи, которая вышла на пенсию в 2012 году, но иногда появляется в эфире в связи с важными событиями.
Япония сразу после сообщений об испытании потребовала экстренно созвать Совет Безопасности ООН. Совместно с Южной Кореей сейчас прорабатывается новый пакет санкций. К осуждению присоединились ведущие мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Президент России Владимир Путин в воскресенье встречался с руководителем Китая Си Цзиньпином. Агентство Xinhua после встречи скупо сообщило, что лидеры двух стран договорились "должным образом отреагировать" на действия КНДР.
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