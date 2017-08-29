По словам Трампа, запуском ракеты Северная Корея ”сигнализировала о своем неуважении к соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и минимальным стандартам приемлемого международного поведения”, передает Gazeta.ru.

”Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию КНДР в регионе и во всем мире. Все варианты рассматриваются”, — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США договорились об усилении давления на КНДР в связи с последним запуском ракеты.