Трамп прокомментировал показания экс-главы ФБР в сенате

Трамп подчеркнул, что, вопреки заявлениям Коми, он никогда не требовал от директора ФБР лояльности и не призывал его прекратить расследование против своего помощника во вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, который впоследствии был уволен, сообщает Politico.

Комментируя слова Коми, который накануне заявил в конгрессе, что президент просил "избавиться от расследования" в отношении Флинна, Трамп сказал: "Я такого не говорил".

Также он опроверг слова Коми о том, что он просил тогда еще директора ФБР о лояльности. "Я едва знаю этого человека и будут говорить: "Я хочу, чтобы ты дал обещание в лояльности". Кто бы это сделал?", — сказал Трамп. Он добавил, что "с радостью" готов поговорить об этом со спецпрокурором Робертом Мюллер, который сейчас проводит независимое расследование вмешательства РФ в выборы в США и связей окружения Трампа с Россией.

"Нет сговора (с РФ), нет препятствия (правосудию), он (Коми) источник утечек (информации), но мы хотим вернуться к делам нашей великой страны — рабочие места, торговый дефицит, мы хотим, чтобы он исчез как можно скорее. Есть большая проблема с Северной Кореей, Ближний Восток — большая проблема. Это то, на чем я сосредоточен и был сосредоточен. Но вчера (выступление Коми) показало, что нет сговора, препятствия (правосудию)", — отметил Трамп (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, отвечая на вопрос о своей готовности дать показания под присягой, Трамп заявил: "Я готов на 100%". На вопрос, есть ли у Трампа аудиозапись бесед с Коми, о которых экс-глава ФБР рассказывал в сенате, президент ответил: "Возможно, вы в скором времени об этом узнаете".

Ранее Трамп написал в Twitter: "Несмотря на большое количество ложных заявлений и вранья, совершенную и чистую месть, — надо же, Коми — источник утечек!" Сообщение Трампа появилось, несмотря на то, что его адвокат Марк Касовиц порекомендовал ему не комментировать заявления экс-директора ФБР.

Как писала газета The Washington Post со ссылкой на экс-главу Нью-Йорка и близкого знакомого Трампа Рудольфа Джулиани, "адвокат счел, что лучше будет ничего не говорить по поводу выступления Коми", и, как утверждала газета, убедил в этом Трампа.

Действительно Трамп молчал в Twitter довольно долго: с 7 июня в микроблоге не появлялось ни комментариев, касающихся выступления Коми, ни других записей, а тот, что появился, не слишком отличается по содержанию от заявлений, сделанных его адвокатом.

8 июня Коми сказал, что "российское расследование" повлияло на его увольнение и "президент лично говорил об этом". По его словам, Трамп 27 января в Белом доме попросил его публично заявить, что глава государства не является объектом расследования возможного вмешательства России в избирательную кампанию. Тот ответил президенту, что посмотрит, что можно сделать. При этом он пояснил, что сама формулировка была "слегка малодушным способом" закончить разговор.

Коми также признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с Трампом.

Касовитц, пообещавший Трампу отстаивать его интересы, заявил, что Коми "в одностороннем порядке, тайно и без всякого разрешения разгласил прессе содержание своих приватных бесед с президентом". "Мы оставим это дело соответствующим службам. Пусть они решают, есть ли необходимость в расследовании действий Коми", — добавил он.

Адвокат Трампа обратил внимание на то, что, хотя Коми уверял, что устроил утечку документов в ответ на твит Трампа, газета The New York Times приводила выдержки из этих документов за день появления твита.