Трамп призвал Россию прекратить поддерживать "враждебные режимы"

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bbcrussian.com
четверг, 6 июля 2017 г. 18:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна прекратить дестабилизировать обстановку на Украине и оказывать поддержку враждебным, по его словам, режимам Сирии и Ирана.
D. Trumpas Varšuvoje susitinka su A. Duda
© AFP / Scanpix

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других местах, а также прекратить поддерживать враждебные режимы, включая Сирию и Иран", - сказал Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.

"И вместо этого [призываем Россию] присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе против общих врагов и в защите самой цивилизации", - добавил Трамп.

До этого он провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, на которой пообещал бороться с "дестабилизирующим поведением России".

Трамп приехал в Польшу перед саммитом "Большой двадцатки", который пройдет в немецком Гамбурге. Саммит стартует 7 июля, на этот же день запланирована первая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

О том, что встреча двух лидеров состоится и пройдет в формате отдельной беседы, стало известно во вторник, 4 июля. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, планируется "полноценная сидячая встреча", а не контакт "на ногах".

По словам Пескова, Трамп и Путин обсудят борьбу с международным терроризмом, темы Сирии и Украины, а также "разоруженческую сферу".

Главной целью встречи представитель Кремля назвал установление рабочего диалога, который "жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня".

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