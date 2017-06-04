Трамп призвал отбросить политкорректность после теракта в Лондоне

После нового теракта в центре Лондона президент США Дональд Трамп призвал "отказаться от политкорректности и взяться за обеспечение безопасности" людей. "Если мы не поумнеем, будет только хуже", - написал он на своей странице в Twitter в воскресенье, 4 июня.

В следующем посте американский президент раскритиковал заявление мэра британской столицы Садика Хана после нападения на Лондонском мосту и рынке Боро. "В результате теракта не менее семи погибли и 48 ранены, а мэр Лондона заявляет, что "нет причин для тревоги", - написал Трамп. Между тем, высказывание Хана касалось присутствия в центре Лондона военнослужащих, а не террористической угрозы в Великобритании.

Третий теракт за последние месяцы

В Лондоне в ночь на 4 июня фургон наехал на прохожих на Лондонском мосту. После этого на близлежащем рынке Боро неизвестные с ножами напали на ресторан. По уточненным данным, семь человек погибли, 48 ранены. Все трое нападавших были застрелены полицейскими.

Теракт стал третьим в Великобритании за последние месяцы. 22 мая в результате взрыва на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере погибли более 20 человек, в основном молодые люди и подростки. 22 марта в центре Лондона в результате двойного теракта погибли четыре человека. Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что с конца марта британским силам безопасности удалось предотвратить пять терактов.