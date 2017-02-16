Трамп призвал Израиль притормозить строительство поселений

bbcrussian.com
четверг, 16 февраля 2017 г. 11:00
Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "немного притормозить" со строительством новых поселений.
Izraelis
© Vida Press

В среду прошла первая встреча Трампа после вступления в должность президента с израильским премьером. После инаугурации Трампа в Израиле было одобрено строительство нескольких тысяч единиц жилья на Западном берегу. Наблюдатели связывали это с тем, что власти Израиля ожидают от администрации Трампа более мягкой политики.

Трамп в ходе встречи пообещал посодействовать в заключении "действительно великого мирного соглашения" между Израилем и палестинцами.

Трамп в ходе пресс-конференции не дал четкого ответа, будет ли Вашингтон по-прежнему придерживаться принципа "два государства для двух народов", который в течение многих определял политику США в этом вопросе. Трамп заявил, что он будет счастлив от любого решения, которое понравится обеим сторонам конфликта.

"Я буду честен, если Биби (Биньямин Нетаньяху — прим. Би-би-си) и палестинцы, если Израиль и палестинцы будут счастливы, я буду доволен решением, которое им больше всего понравится", — заявил Трамп.

Перед визитом Нетаньяху представитель Белого дома сообщил, что США больше не будут придерживаться политики "двух государств". Фактически это может означать отказ США от поддержки создания палестинского государства — эту идею поддерживает в том числе один из главных союзников США — Саудовская Аравия.

Трамп в ходе конференции также заявил, что по-прежнему хочет перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, оговорившись при этом, что рассматривает этот вопрос очень пристально и со всей осторожностью.

Посольства большинства иностранных государств в Израиле находятся в Тель-Авиве. Палестинцы хотят, чтобы столица их будущего государства находилась в Восточном Иерусалиме. Израиль, со своей стороны, рассматривает весь Иерусалим как свою единственную и неделимую столицу.

Переговорами о разрешении конфликта между Израилем и палестинцами будет заниматься зять Трампа Джаред Кушнер, заявлял ранее Трамп. По его словам, Кушнер знает этот регион и людей. Кушнер вырос в ортодоксальной еврейской семье и является строгим последователем иудаизма. У него нет опыта дипломатической работы.

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