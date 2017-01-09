Трамп признал роль России в кибератаках

 (2)
Deutsche Welle
понедельник, 9 января 2017 г. 08:15
Будущий глава администрации Дональда Трампа заявил, что избранный президент США признал выводы разведслужб об организаторах кибератак. Спецслужбам поручат подготовить рекомендации по ответным мерам.
Donaldas Trumpas
© AP/Scanpix

Будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России. Как заявил Прибус в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 8 января, Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

Статьи по теме:
Отчет разведки США: Путин пытался помочь Трампу победить  (147)
В команде Трампа пообещали "агрессивную" борьбу с кибератаками  (7)

Вместе с тем, подчеркнул Прибус, сами демократы позволили взломать свою переписку "иностранной структуре", что и привело к утечке данных.

По его словам, новый глава Белого дома согласен с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США.

Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано. В зависимости от этих рекомендаций могут быть приняты меры.

Прибус также указал, что Россия и Китай на протяжении многих лет пытаются повлиять на выборы за пределами своих границ.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп признал роль России в кибератаках (2)

Donaldas Trumpas
Будущий глава администрации Дональда Трампа заявил, что избранный президент США признал выводы разведслужб об организаторах кибератак. Спецслужбам поручат подготовить рекомендации по ответным мерам.

Асад в интервью СМИ Франции заявил: "мы находимся на пути к победе" (1)

Асад в интервью СМИ Франции заявил: мы находимся на пути к победе
Президент Сирии Башар Асад дал интервью французским средствам массовой информации, в котором заявил, что лояльные ему силы "находятся на пути к победе".

Каковы настроения немцев после теракта в Берлине? (2)

Berlyne sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią
Вопреки некоторым пессимистичным прогнозам, берлинский теракт не сильно повлиял на политические установки жителей Германии. DW - о неожиданных результатах опроса Infratest dimap.

Скончался соратник Фиделя, глава МВД Кубы генерал Гондин (6)

Скончался соратник Фиделя, глава МВД Кубы генерал Гондин
После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончался министр внутренних дел Кубы Карлос Фернандес Гондин.

Недельный смог над Пекином развеялся благодаря холодному фронту (1)

Smogas Pekine
Смог над столицей Китая Пекином в воскресенье развеялся благодаря холодному фронту, передает Xinhua.
Facebook друзья
Rambler's Top100