Трамп приостановил прием многих беженцев-мусульман в США

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 27 января, указ, приостанавливающий прием беженцев на 120 дней. Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок - до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась "существенным изменениям", как следует из текста документа.

Американским спецслужбам поручено разработать дополнительные меры проверки прибывающих мигрантов. После возобновления процедуры США примут до конца текущего года не более 50 тысяч соискателей убежища, причем приоритет будет отдан представителям религиозных меньшинств. В интервью телекомпании Christian Broadcasting Network Дональд Трамп уточнил, что речь идет, в частности, о христианах из Сирии. Администрация Барака Обамы обещала пустить в страну 110 тысяч беженцев в 2017 году.

Запрет на въезд

Указ нового президента США запрещает въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней гражданам семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Ограничения не коснутся только обладателей дипломатических виз и сотрудников международных организаций из этих стран, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Все эти меры должны "защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами", подчеркивается в указе.