Трамп примет участие в саммите G7 в Италии

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Deutsche Welle
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 11:49
В Белом доме подтвердили участие президента США Дональда Трампа в саммите G7 в итальянской Таормине.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G7, который пройдет 25-27 мая в городе Таормине на Сицилии. Эту информацию подтвердил Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, передает в воскресенье, 5 февраля, агентство AFP.

В ходе беседы хозяин Белого дома подтвердил приверженность Вашингтона укреплению НАТО, однако в который раз обратил внимание на то, что все страны-члены Североатлантического альянса должны в равной степени нести финансовое бремя по поддержанию его деятельности.

Как уточнили в пресс-службе правительства Италии, в кулуарах саммита запланирована встреча Трампа с Джентилони.

Саммит G7 состоится в Италии сразу после парламентских выборов во Франции (в конце апреля-начале мая) и перед выборами в Германии (сентябрь 2017 года).

Deutsche Welle
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