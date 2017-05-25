Трамп прилетел в Брюссель познакомиться с НАТО

Лидеры остальных стран блока попытаются понять, как же он на самом деле относится к союзникам.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп сделал немало лаконичных и броских заявлений, которые вызвали оторопь у союзников по НАТО и благожелательную заинтересованность - у противников блока.

Затем эти хлесткие заявления были фактически дезавуированы - либо самим Трампом, либо членами его администрации, что несколько успокоило лидеров других стран НАТО, однако, судя по многим утечкам в прессу, они все же опасаются импульсивности президента, до недавнего времени проявлявшего осведомленность в международной политике в объеме нескольких твитов.

Но избежать встречи нельзя: Трамп возглавляет страну, чьи военные расходы составляют более двух третей от суммарного военного бюджета НАТО.

"Я не встречал никого, кто точно знал бы, что Трамп собирается говорить (на саммите). И я этого не знаю, как не знаю и того, какой будет реакция, - цитирует пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного дипломата НАТО издание Politico. - Думаю, все ожидают, что он будет напирать на тему распределения бремени (финансирования), потому что он до сих пор об этом говорит, потому что об этом говорит тот парень, что пишет ему речи".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду подтвердил, что на встрече лидеров в четверг будет обсуждаться тема военных расходов стран альянса, а также участие НАТО в борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Кроме того, согласно официальной повестке, лидеры стран НАТО соберутся, чтобы торжественно открыть новое здание штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Формально в терминологии НАТО это даже не саммит: очередные саммиты альянса проводятся раз в два года и последний был в прошлом июле в Варшаве, а это - внеочередная "встреча лидеров".

В прошлом году кандидат в президенты Дональд Трамп заявлял, что блок НАТО устарел. В этом апреле, на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом, президент Трамп заверил, что больше не считает альянс устаревшим.

Кандидат в президенты Трамп также заявлял, что США под его руководством будут защищать в случае нападения только тех членов альянса, которые "платят по счетам", то есть подверг сомнению основу НАТО - 5-ю статью устава, согласно которому нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. Это сильно насторожило страны Балтии, которые после украинских событий особенно сильно опасаются агрессивных действий со стороны России.

После избрания Трампа вице-президент Майкл Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис заверили союзников, что США будут верны своим обязательствам в рамках НАТО. Но союзники хотят услышать это и от самого Трампа.

В четверг в Брюсселе лидеры стран НАТО пообещают увеличить военные расходы и расскажут, как именно. Во время визита в Вашингтон в апреле Столтенберг сообщил Трампу, что до конца этого года все отстающие страны составят графики увеличения военных расходов до 2% своего ВВП к 2024 году.

При этом попытки Трампа изобразить дело так, будто Европа поддалась его давлению (и он в ответ сменил гнев на милость в отношении НАТО), для многих европейских лидеров и обидны, и вредоносны с точки зрения внутренней политики. Они напоминают, что вообще-то обязательство нарастить военные расходы страны НАТО приняли задолго до Трампа, на саммите в Уэльсе - сразу после аннексии Крыма.

"Все союзники подписались под обещанием увеличить оборонные расходы еще в 2014 году, - цитируют многие издания бывшего посла Словакии при НАТО Томаша Валашека. - Форма, в которую Трамп облачил свои требования - будто это долг перед Соединенными Штатами, - задела за живое. В Европе это не очень хорошо восприняли".

От фраз о "неоплаченных счетах" и "долгах" Трамп не отказался и после избрания. В марте, например, в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, он повторил, что Германия должна много денег НАТО и США за "мощную и очень дорогую оборону", которую ей предоставляет альянс, и должна их заплатить.

О каких "долгах" речь?

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр обороны Урсула фон дер Ляйен отвечали на это, что Трамп неверно интерпретирует финансовые взаимоотношения и обязательства стран НАТО вообще и Германии в частности и что никакого огромного долга Германии не существует.

Другие политики и эксперты полагают, что фразы и твиты о "счетах" и "долгах" просто выдают незнание Трампом устройства дел в НАТО.

Военные расходы в 2% от ВВП - это добровольное обещание, касающееся собственных, национальных ассигнований на военные нужды, но никак не "неоплаченные счета".

По общим счетам НАТО страны альянса как раз платят исправно - во всяком случае, никаких "огромных долгов" там нет.

Дело в том, что у НАТО есть общий бюджет, состоящий из трёх частей: гражданского бюджета, военного бюджета и программы инвестиций в области безопасности. Из него оплачиваются, например, расходы на объединенное командование, на общую систему ПВО, на разные региональные штабы, на дипломатию НАТО, на строительство объектов для общего пользования.

Пропорциональные доли

Этот бюджет на 2017 год составляет всего примерно 2,18 млрд евро, а доля каждой из 28 стран рассчитывается по специальной формуле в соответствии с валовым национальным доходом.

США, например, сейчас оплачивают 22,14 % этого общего бюджета, Германия - 14,65%, Франция - 10,63%, Британия - 9,84%. Самый маленький взнос берут с небольшой и бедной Албании - 0,08%, то есть меньше двух миллионов евро.

В то же время "норматив" в 2% от ВВП сейчас выполняют только пять стран НАТО - США, Британия, Греция, Эстония и Польша. В ближайшее время эту планку обещают преодолеть Литва и Латвия.

Если измерять относительный военный бюджет по другим показателям, то первая пятерка будет выглядеть иначе, но лидером все равно остаются США.

Так, по военным расходам на душу населения в пятерку попадают две небольшие, но богатые страны (данные НАТО за 2016 г., доллары США):

США - 1876

Норвегия - 1398

Британия - 913

Франция - 747

Дания - 686

По абсолютной величине военных расходов лидируют, естественно, крупнейшие страны блока, но европейцы отстают от США на порядок (оценочные данные НАТО за 2016 г., млрд долларов США):

США - 664,06

Британия - 60,35

Франция - 43,62

Германия - 40,67

Италия - 21,88

Военные расходы США, таким образом, больше, чем у всех европейских стран НАТО, а также Китая, России, Саудовской Аравии и Индии вместе взятых.

При этом в следующем финансовом году администрация Трампа предлагает увеличить бюджет министерства обороны сразу на сумму, почти равную всем военным расходам Британии.