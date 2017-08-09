Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью"

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Gazeta.ru
среда, 9 августа 2017 г. 07:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет "огонь и ярость" Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.
© Reuters / Scanpix

"Северной Корее лучше прекратить угрожать США. Или [их действия] будут встречены огнем и яростью, которых этот мир еще не видел", — сказал Трамп.

Ранее Трамп в своем твиттере поблагодарил другие страны за поддержку усилий по борьбе с ракетной программой Северной Кореи.

"После многих лет провалов страны собрались вместе, чтобы наконец ответить на угрозы, которые представляет Северная Корея", — написал он.

Также американский лидер подчеркнул, что США и другим странам "нужно быть жесткими и решительными".

5 августа Совбез ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций в отношении КНДР в ответ на два запуска межконтинентальных баллистических ракет. "За" проголосовали в том числе и союзники Северной Кореи — Россия и Китай.

Представитель МИД Японии Тосихидэ Андо приветствовал ужесточение санкций ООН. Он также призвал осуществлять "эффективное давление" на Пхеньян, а не пытаться наладить диалог.

Gazeta.ru
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