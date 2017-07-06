Трамп прибыл с визитом в Польшу: подписано соглашение о поставках Варшаве систем ПВО Patriot

По его данным, основными темами переговоров Трампа в Польше станут безопасность и энергетика. Президент Польши Анджей Дуда заявил в передаче Sygnały Dnia, что одной из тем переговоров станет укрепление военного присутствия США и НАТО в стране - на восточном фланге Альянса.

Дуда заявил, что хотел бы, чтобы американские войска находились на территории республики на постоянной основе. "Я хотел бы, чтобы присутствие союзников и прежде всего США на нашей территории имело бы постоянный характер", - сказал он в четверг. "Соединенные Штаты - гарант военной безопасности, поэтому так важно их присутствие", - добавил польский лидер.

В еще одной передаче Дуда заявил, что намерен обсудить с Трампом вопрос энергетической безопасности. Речь идет о поставках из США сжиженного газа. В настоящее время польские власти рассматривают возможность заключения долгосрочного контракта. В Варшаве надеются, что это позволит снизить зависимость от Москвы и, в частности, укрепить позиции Польши в переговорах с российским "Газпромом", остающимся крупнейшим поставщиком газа в страну.

В целом, по мнению польской стороны, визит президента США в Варшаву усиливает позиции Польши в Европейском союзе. "Это второй зарубежный визит президента Трампа, и он начинается в Польше. Это показывает, что мы являемся страной, с которой считаются, и это укрепляет наши позиции в Европейском Союзе", - заявил Дуда.

В ходе визита стало известно, что Министерство национальной обороны Польши и Министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Речь идет о самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром, заявил в четверг на брифинге министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич. По его словам, первые американские комплексы противоракетной обороны будут поставлены в Польшу к 2022 году. Достижение оперативной готовности систем ожидается в 2023 году. Всего Польша планирует закупить восемь комплексов.

Мацеревич подчеркнул, что недавно было принято решение о приобретении Польшей у американского концерна Lockheed Martin ракетных систем дальнего радиуса ракет Homar. "Это дает полную безопасность перед любым врагом, который может Польше угрожать, - заявил он. - Польская армия будет располагать самой современной системой и будет гарантировать полную безопасность". По словам Мацеревича, система Patriot позволит эффективно противодействовать российским системам "Искандер".

Визит Трампа в Польшу проходит при усиленных мерах безопасности. Часть улиц была временно перекрыта как для проезда автомобилей, так и для пешеходов.

Сам Трамп передвигался по улицам на своем знаменитом бронированном лимузине по кличке The Beast ("Зверь"). Польское радио отмечает, что визит Трампа в Польшу освещают все крупные американские газеты. Пресса сообщает, что президента США ждет в Польше весьма теплый прием, и рассуждает о том, какое влияние этот визит окажет на ситуацию в Европе.

Трамп прибыл в Варшаву в среду вечером. Помимо переговоров с Дудой он примет участие в саммите Междуморья - переговорах лидеров стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Трамп также выступит с первой после вступления в должность президента США публичной речью в Европе. После этого президент США направится в Германию на саммит G20.