Трамп предостерег уволенного главу ФБР от утечек в прессу

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bbcrussian.com
пятница, 12 мая 2017 г. 20:14
Президент США Дональд Трамп предупредил отправленного им в отставку директора ФБР Джеймса Коми о недопустимости утечек информации в СМИ. Ранее Трамп дал первое интервью после увольнения Коми и назвал его "саморекламщиком" и "позером".
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

"Джеймсу Коми надо надеяться на то, что нет никаких записей наших разговоров, если он начнет сливать информацию в прессу", — написал Трамп в пятницу в своем "Твиттере".

Президент США часто начинает свой рабочий день с публикаций в "Твиттере". В пятницу утром он в очередной раз обрушился с критикой на СМИ, которые, по мнению Трампа, подают информацию в искаженном виде. Президент США поделился с фолловерами следующими мыслями:

  • "Опять эта история о сговоре между россиянами и штабом Трампа, сфабрикованная демократами для оправдания их проигрыша на выборах".
  • "Сегодня лживые СМИ работают сверхурочно!"
  • "Поскольку я очень деятельный президент, у которого много чего происходит, никакие мои суррогаты не могут вещать с трибуны с превосходной точностью!"
  • "Может быть, лучше всего в будущем отменить все "брифинги для прессы" и ради точности раздавать письменные ответы?"

В четверг Трамп дал первое интервью после скандального увольнения директора ФБР, в котором заявил, что лично принял решение об отставке Коми.

Трамп рассказал, что интересовался у Коми, находится ли президент под следствием. По словам Трампа, он получил отрицательный ответ. В интервью Трамп назвал Джеймса Коми "саморекламщиком" и "позером", а также заявил, что в ФБР при нем был бардак.

Джеймс Коми возглавлял расследование предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в США и возможного тайного сговора между сотрудниками избирательного штаба Трампа и представителями Кремля. Трамп в своем "Твиттере" неустанно называл все обвинения фальшивками, а само расследование — "фарсом на деньги налогоплательщиков".

В четверг Джеймс Коми должен был выступать в конгрессе США, но в среду (в США был еще вторник) был неожиданно уволен указом Трампа. Несмотря на увольнение, группа сенаторов из комитета по разведке пригласила Джеймса Коми выступить на закрытых слушаниях на следующей неделе. Бывший директор ФБР пока не ответил на приглашение сенаторов.

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