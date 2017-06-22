Трамп предложил установить солнечные батареи на стене у границы с Мексикой

 (2)
bbcrussian.com
четверг, 22 июня 2017 г. 15:03
Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам об идее установить солнечные батареи на стене вдоль границы с Мексикой, которую он предлагает построить.
JAV ir Meksikos pasienis
© AFP / Scanpix

Выступая на митинге в Айове, он рассказал, что батареи смогут производить дешевую энергию и помогут оплатить строительство скандальной стены.

Он также заявил, что план принадлежит исключительно ему: "Отличная задумка, правда? Хорошая? Моя идея".

Однако предложения установить солнечные панели на стену поступали американским властям и ранее.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить незаконную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Он также обещал, что заставит Мексику оплатить строительство, однако президент Энрике Пьнья Ньето отклонил этот план.

Выступая на митинге, походившем на предвыборное мероприятие, Трамп заявил ликующим сторонникам, что поделится с ними идеей, о которой они еще не слышали.

"Мы думаем о чем-то уникальном, мы думаем о южной границе, где много солнца и жары. Мы думаем построить стену как "солнечную стену", чтобы она производила энергию и окупалась. Таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше, и это хорошо, правда?", - порадовался Трамп.

"Стена с солнечной энергией, батареи, красота. Я имею в виду, подумайте об этом, чем выше она будет, тем больше пользы принесет", - добавил президент.

Более 200 компаний предоставили свои проекты стены на границе, откликнувшись на соответствующее предложение министерства внутренней безопасности США.

Среди них по меньшей мере одна компания - Gleason Partners из Лас-Вегаса - предложила стену из стали, цемента и солнечных батарей.

В апреле американские СМИ сообщали, что Трамп поднял тему солнечных батарей во время переговоров с конгрессменами-республиканцами в Белом доме.

Двое ученых также предложили идею стены с солнечными батареями в статье для Wall Street Journal в марте.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Германия намерена продолжить высылку нелегалов в Афганистан

Berlyno Tegelio tarptautinis oro uostas Vokietijoje
Самолет с афганцами, получившими отказ в убежище, может 28 июня вылететь в Кабул из аэропорта Лейпциг/Халле. Между тем, по оценкам ООН, ситуация в Афганистане становится все опаснее.

Белый дом пытается ослабить законопроект о санкциях против Кремля (4)

Белый дом пытается ослабить законопроект о санкциях против Кремля
Сторонники Трампа пытаются пролоббировать в Палате представителей менее жесткий законопроект о санкциях против Кремля, сообщает газета The New York Times.

По делу о попытке теракта в Брюсселе задержаны 4 человека

Sprogimas Briuselio centrinėje stotyje
Бельгийская полиция в рамках расследования попытки теракта на центральном вокзале Брюсселя задержала четырех мужчин. Подозреваемых искали в домах людей, часто общавшихся с террористом.

Парламент Польши принял закон о сносе советских памятников (39)

Lenkijos parlamentas
Сносом памятников польские власти хотят показать свое отношение к тоталитаризму. В течение года будет демонтировано около 470 скульптурно-архитектурных объектов.

Трамп предложил установить солнечные батареи на стене у границы с Мексикой (2)

JAV ir Meksikos pasienis
Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам об идее установить солнечные батареи на стене вдоль границы с Мексикой, которую он предлагает построить.
Facebook друзья
Rambler's Top100