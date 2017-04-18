Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме

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bbcrussian.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 09:08
Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Об этом говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Белого дома. Поздравления прозвучали в ходе телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами.

Среди мировых лидеров, также поздравивших Эрдогана, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Евросоюзе ранее заявили, что "приняли к сведению" объявленные результаты и заострили внимание на небольшом итоговом разрыве и возможных нарушениях.

Кремль не сообщал о поздравлениях Эрдогану со стороны президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что референдум - суверенное дело Турции и призвал с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа.

Также Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку "действий США, предпринятых в ответ на использование сирийским режимом химического оружия" (7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных войск). "Лидеры согласились, что важно привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности", отмечается в сообщении Белого дома.

На прошедшем референдуме перед жителями Турции ставился вопрос об изменениях конституции, усиливающих власть президента. По официальным данным, 51% бюллетеней был отдан за расширение полномочий главы государства.

Однако неколько оппозиционных партий не признали результаты голосования. Согласно отчету ОБСЕ референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган отверг критику международных наблюдателей. "Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.

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