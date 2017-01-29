Трамп поручил Пентагону разработку новой стратегии против ИГ

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны страны Джеймсу Мэттису разработать новую стратегию борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Мэттис должен представить первый проект документа в течение ближайших 30 дней, говорится в указе Трампа, опубликованном вечером в субботу, 28 января.

Согласно документу, вооруженные силы США должны получить больше свободы действий в борьбе против джихадистов. Джеймсу Мэттису предстоит разработать предложения по изменению действующих в настоящее время "политических ограничений", выходящие "за пределы требований международных законов касательно применения силы".

Дональд Трамп намерен бороться против ИГ во всех сферах, в том числе в интернете, указывает агентство AFP. Главе Пентагона и его экспертам поручено найти пути блокирования источников финансирования джихадистов. Кроме того, Мэттис должен предложить Белому дому потенциальных "новых партнеров" возглавляемой США коалиции против "Исламского государства".

За неделю с небольшим своего президентства Дональд Трамп, вступивший в эту должность 20 января, издал уже 18 указов, напоминает агентство dpa.