Трамп поручил Пентагону разработку новой стратегии против ИГ

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Deutsche Welle
воскресенье, 29 января 2017 г. 13:33
Президент США планирует изменить "политические ограничения" в применении силы, отступив от норм международного законодательства. Министр обороны должен представить проект документа через 30 дней.
D. Trumpas
© Sipa Press/Scanpix

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны страны Джеймсу Мэттису разработать новую стратегию борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Мэттис должен представить первый проект документа в течение ближайших 30 дней, говорится в указе Трампа, опубликованном вечером в субботу, 28 января.

Согласно документу, вооруженные силы США должны получить больше свободы действий в борьбе против джихадистов. Джеймсу Мэттису предстоит разработать предложения по изменению действующих в настоящее время "политических ограничений", выходящие "за пределы требований международных законов касательно применения силы".

Дональд Трамп намерен бороться против ИГ во всех сферах, в том числе в интернете, указывает агентство AFP. Главе Пентагона и его экспертам поручено найти пути блокирования источников финансирования джихадистов. Кроме того, Мэттис должен предложить Белому дому потенциальных "новых партнеров" возглавляемой США коалиции против "Исламского государства".

За неделю с небольшим своего президентства Дональд Трамп, вступивший в эту должность 20 января, издал уже 18 указов, напоминает агентство dpa.

Deutsche Welle
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