Трамп пообещал закрыть свой благотворительный фонд

bbcrussian.com
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 11:55
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал закрыть свой благотворительный фонд, чтобы избежать возможного конфликта интересов.
Donaldas Trumpas
© AFP/Scanpix nuotr.

В заявлении штаба Трампа говорится, что фонд планирует полностью прекратить свою деятельность, но конкретные сроки ее прекращения не называются. Информагентства напоминают, что инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

При этом генпрокуратура штата Нью-Йорк уже заявила, что фонд сейчас нельзя ликвидировать, так как в его отношении продолжается расследование. Организацию можно будет полностью распустить только после его завершения.

Прокуратура еще в октябре запретила благотворительному фонду Трампа работать на территории штата. Такое решение ведомство обосновало нарушениями, которые фонд допустил при регистрации.

Генпрокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалась деятельностью благотворительного фонда Трампа еще в сентябре. Ведомство решило проверить работу фонда на соответствие законам штата.

Причиной проверки глава ведомства Эрик Шнайдерман назвал появившиеся у прокуроров подозрения в осуществлении фондом недопустимой для некоммерческих структур деятельности.

Еще раньше прессу взволновали сообщения о выплате Трампом средств прокурору штата Флорида в 2013 году. Тот платеж был проведен через благотворительный фонд миллиардера. Критики Трампа не исключали, что выплату можно расценить как взятку.

Прокурор Флориды Пэм Бонди тогда рассматривала возможность возбудить дело в отношении программы бизнес-тренингов "Университет Трампа", закрывшейся в 2010 году после многочисленных жалоб на нее. Но в итоге Бонди отказалась возбуждать дело.

Фонд Трампа был замешан еще в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.

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