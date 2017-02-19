Трамп пообещал "вывести СМИ на чистую воду"

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bbcrussian.com
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 17:30
Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, в очередной раз подверг жесткой критике американские СМИ. По его словам, они отказываются "сообщать правду"; поэтому он решил обратиться к американцам напрямую, "без фильтра фейковых новостей".
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Мероприятие прошло в городе Мелборн. По итогам ноябрьских выборов Флорида была среди штатов, где большинство проголосовало за Трампа.

Выступление президента напоминало предвыборное, хотя, как правило, действующие президенты США нечасто прибегают к таким форматам общения с аудиторией.

Заявив, что управление Белым домом проходит "очень гладко" - вопреки утверждениям, будто бы дела в администрации находятся в беспорядке, - Трамп обрушился с критикой на американские СМИ.

Некоторые издания просто выдумывают новости, заявил он, и отказываются сообщать правду. "Мы продолжим выводить их на чистую воду, - пообещал президент. - Мы победим, победим, победим".

На этой неделе администрация Трампа понесла серьезные репутационные потери: в понедельник президент был вынужден уволить своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которого заподозрили в обсуждении с российским послом ослабление санкций против России. По американским законам, Флинн на тот момент не имел мандата на подобные консультации.

Во вторник газета New York Times со ссылкой на четырех бывших и действующих американских чиновников сообщила о связях предвыборной команды Трампа с российскими спецслужбами. Трамп тогда назвал эти публикации нонсенсом и попыткой оправдать многочисленные ошибки, допущенные Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании.

Позже агентство Рейтер со ссылкой на свои источники подтвердило, что контакты между членами штаба Трампа и российскими спецслужбами имели место. Соответствующие контакты якобы были перехвачены американской разведкой примерно в то же время, когда стало известно о хакерских атаках на сервера Демократической партии США.

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