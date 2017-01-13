Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней

Об этом он написал в серии твитов, в очередной раз раскритиковав появившееся в прессе досье, согласно которому Россия организовала хакерские атаки, а также обладает компроматом на самого Дональда Трампа.

"Полностью фальсифицированные факты отвратительных политических дельцов, как демократов, так и республиканцев - ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ! Россия утверждает, что ничего подобного нет... Возможно, опубликовавшие их "разведчики" заранее знали, что доказательств никаких нет и не будет. Мои люди составят отчет о хакерских атаках в течение 90 дней", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Ранее спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы путем хакерского взлома партийных серверов.

А во вторник вечером на сайте BuzzFeed было опубликовано некое досье на Трампа, авторство которого приписывается бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу.

Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Местонахождение Кристофера Стила в данный момент также неизвестно.

Дональд Трамп объясняет появление досье происками своих политических оппонентов, обвиняя их в "охоте на ведьм".

Будущий президент США также повторил обвинения в адрес своей соперницы на выборах Хиллари Клинтон: по его словам, в ФБР были "очень добры к ней" и позволили участвовать в выборах, несмотря на серьезные обвинения в ее адрес.

"Она проиграла, потому что агитировала не в тех штатах - никакого энтузиазма!" - несколько туманно заключил Дональд Трамп в своем очередном твите.