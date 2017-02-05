Трамп пообещал Порошенко способствовать миру на границе Украины с РФ

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Deutsche Welle
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 11:51
Дональд Трамп в телефонной беседе обсудил с Петром Порошенко эскалацию напряженности в Авдеевке. Стороны подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования ситуации.
D. Trumpas telefonu kalbasi su V. Putinu
© Reuters/ Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и эскалацию напряженности в Авдеевке. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

По ее данным, особое внимание стороны уделили возможности достижения мира на востоке Украины "политико-дипломатическим путем". Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность в связи с "ухудшением гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки". Также главы государств "отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня" в Донбассе, подчеркивается в заявлении украинской пресс-службы.

Трамп, в свою очередь, пообещал способствовать установлению мира на границе Украины с РФ. "Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными (в конфликт. - Ред.) сторонами, чтобы способствовать восстановлению мира вдоль границы", - приводит выдержки из заявления Белого дома агентство Reuters.

Также собеседники затронули вопросы укрепления стратегического партнерства Киева и Вашингтона и обсудили предстоящий визит Порошенко в американскую столицу.

Deutsche Welle
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