Трамп пообещал бороться с "дестабилизирующим поведением России"

"Я думаю, что это могла быть и Россия. Но я также полагаю, что это могли быть и другие страны. Я не буду уточнять. Но считаю, что очень многие вмешивались", - заявил Трамп во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Вместе с тем, по словам Трампа, США и Польша сотрудничают в борьбе с "дестабилизирующим поведением России". Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать мир в Центральной и Восточной Европе, добавил он.

Первая встреча Путина и Трампа должна состояться 7 июля на саммите "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге.

О том, что встреча двух лидеров пройдет в формате отдельной беседы, стало известно во вторник, 4 июля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что планируется "полноценная сидячая встреча", а не контакт "на ногах".

В четверг Трамп должен выступить с большой речью на тему отношений США со странами Европы. Согласно предоставленным прессе выдержкам из его выступления, президент США заявит, что будущее западной цивилизации находится под угрозой из-за вызовов со стороны террористов и экстремистов.

Трамп также намерен привести Польшу в качестве примера страны, которая борется за сохранение западных свобод. "Опыт Польши напоминает нам - защита Запада основывается не только на средствах, но и на воле народа побеждать", - говорится в документе.

Представитель Кремля ранее рассказал, что Трамп и Путин обсудят борьбу с международным терроризмом, темы Сирии и Украины, а также "разоруженческую сферу".

В настоящее время ФБР и комитет сената по разведке расследуют предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы с целью помочь Трампу выиграть их. Сам Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и попыткой демократов объяснить, почему их кандидат проиграл.

Москва также категорически отрицает любое вмешательство в избирательный процесс в США. При этом победу Трампа на выборах в России восприняли с воодушевлением и говорили о надежде на конструктивные отношения с новой американской администрацией.

Одной из тем избирательной кампании Трампа было налаживание отношений с Россией. В сентябре 2016 года Трамп говорил, что в случае победы на выборах у него будут "очень-очень хорошие отношения" с Путиным и с Россией. Республиканца неоднократно критиковали за подобные высказывания, а членов его избирательного штаба заподозрили в связях с Москвой.