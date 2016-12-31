Трамп похвалил Путина за решение повременить с контрмерами в ответ на высылку дипломатов из США

"Отличный ход (Путина) с отсрочкой - я всегда знал, что он очень умен", - написал Дональд Трамп в Twitter, очевидно подразумевая под отсрочкой обещание российского президента повременить с ответными мерами, дождаться инаугурации Трампа и действовать дальше в зависимости от проводимой им политики.

Это уже второй комментарий Трампа о дипломатическом скандале и введенных накануне санкциях против России из-за хакерских атак. Он более лаконичный, но и более определенный, чем первый, который звучал так: "Пришло время для нашей страны перейти к более значительным и важным вещам. Тем не менее в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить новую информацию об этой ситуации".

Ранее Трамп скептически относился к докладам спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии, а также почтового ящика Джона Подесты - главы избирательного штаба кандидата-демократа Хиллари Клинтон. В середине декабря избранный президент назвал смехотворными заявления, что во время предвыборной кампании ему оказывали помощь хакеры, связанные с РФ.

Его помощник Келлиэнн Конуэй считает, что введенные администрацией Обамы санкции в отношении России направлены на деле против Трампа. "То, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", - цитирует ее заявление телеканал CNN.

Республиканцы разделились на два лагеря по реакции на санкции, принятые уходящей администрацией Барака Обамы. К примеру, глава республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл в своем Twitter пригрозил Кремлю продолжением давления. "Русские нам не друзья. Администрация Обамы так и не смогла повлиять на попытки русских взломать наши системы кибербезопасности или защитить от преследования наших дипломатов в Москве... Так что санкции против разведывательных служб РФ - хороший первый шаг, хотя и запоздалый... Мы должны гарантировать, что на любые атаки против США будет дан превосходящий ответ", - написал он.

А те из республиканцев, кто поддерживает Трампа, публично раскритиковали решение Обамы. Резче других отозвался об этом сторонник избранного президента в Конгрессе республиканец из Калифорнии Данкан Хантер, который в интервью The Daily Beast неоднократно называл санкции "дурацкими", "глупыми" и "бессмысленными". "Я считаю довольно глупым со стороны президента вводить санкции, которые Трамп в любой момент может отменить одним росчерком пера", - заявил Хантер. "За этим не стоит долгосрочной политики, - добавил он. - У этого нет будущего. Это не высечено на камне. Это не было принято палатой представителей и сенатом" (цитата в переводе сайта InoPressa).

Трамп и прежде, еще будучи кандидатом в президенты, высоко отзывался об интеллектуальных способностях Путина. Российский лидер, в свою очередь, тоже говорил, что считает Трампа умным человеком, осознающим высокий уровень своей ответственности на новом посту.

В РФ с приходом Трампа связывают особые надежды. Путин дважды поздравил его с Новым годом и Рождеством, однако представитель переходного штаба Трампа сообщил, что он пока не планирует проводить телефонных разговоров с Путиным. "На данный момент ничего не запланировано", - приводит ТАСС его слова.

СМИ сообщали, что мирить Россию и США при Трампе будет бывший госсекретарь Генри Киссинджер, который разработает для Трампа план по нормализации отношений двух стран.