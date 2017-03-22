Трамп поедет на саммит НАТО в Брюссель

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bbcrussian.com
среда, 22 марта 2017 г. 09:24
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе, сообщил Белый дом.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

"Президент ожидает встречи со своими партнерами по НАТО, чтобы подтвердить серьезную приверженность США НАТО, а также обсудить критические для Альянса вопросы", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, распространенном во вторник.

В Белом доме также сообщили, что 12 апреля Трамп проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить с ним "вызовы национальной и международной безопасности".

Заявление о намерении Трампа посетить саммит НАТО прозвучало на следующий день после того, как стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон пропустит встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, вместо этого он отправится в Россию.

Подобный ход некоторые из союзников США по Альянсу сочли тревожным знаком того, что отношения Брюсселя и Вашингтона могут измениться с избранием нового президента США. Во время своей предвыборной кампании Трамп обвинял НАТО в том, что организация безнадежно устарела, а Брюссель называл "адской дырой".

В Кремле информацию о возможном визите Тиллерсона комментировать не стали.

Между тем, отказ главы госдепартамента США от участия во встрече министров НАТО - относительная редкость. В последний раз это произошло в 2003 году, во время иракской войны. Тогда в заседании не смог принять участие занимавший пост с 2001 по 2005 год республиканец Колин Пауэлл.

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