Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" позиций в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон разделяет взгляды европейских партнеров на то, что Москва должна ответить за аннексию Крыма. Об этом американский лидер заявил в среду, 24 мая, на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером страны Паоло Джентилони. Соответствующее заявление по итогам переговоров распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу о привлечении России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины", - подчеркивается в документе. Кроме того, в ходе встречи с итальянскими политиками глава американского государства отметил, что важно "убедить Россию" в необходимости выполнять взятые на себя обязательства в рамках минских соглашений.

Во время переговоров американский и европейские лидеры также затронули приоритеты двустороннего сотрудничества в вопросах обороны, борьбы с терроризмом и уничтожения прибежищ боевиков в различных странах, начиная от Мали и Ливии и заканчивая Ираком и Афганистаном. Предметом обсуждения стал и предстоящий саммит G7, который пройдет 26-27 мая на Сицилии. Для Трампа он станет последним этапом его первого зарубежного турне.