Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Трамп обещал сделать это еще во время своей избирательной кампании. Он заявлял, что ТТП представляет собой потенциальную катастрофу для США.

Соглашение между 12 странами Тихоокеанского региона было одним из главных элементов политики Барака Обамы в отношении Азии.

"Мы только что сделали замечательную вещь для американских рабочих", - заявил Дональд Трамп

Значение указа Трампа скорее символическое, посольку соглашение не ратифицировано конгрессом. Администрация Обамы в свой последний год не вносило документ в конгресс, сознавая, что перспектив ратификации оно не имеет.

Трамп заявил, что для США будет выгоднее заключать двусторонние торговые соглашения вместо ТТП.

Такие соглашения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места.

Что такое ТПП?

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - торговый пакт, который в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Участниками соглашения помимо США стали Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На страны, входящие в торговый союз, приходится 40% всей мировой экономики

Участники сделки считали, что она поможет укрепить экономические связи в регионе. Пакт предполагал сокращение торговых тарифов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Соглашение ТТП должно было укрепить защиту прав трудящихся, защиту окружающей среды, авторских прав и патентов

ТТП, которое активно поддерживалось американским бизнесом, потенциально могло создать единый рынок в тихоокеанском регионе, наподобие ЕС

Критики утверждали, что ТТП было более или менее открытой попыткой изолировать Китай, так как то не входил в рамки соглашения

В понедельник Дональд Трамп обещал серьезно снизить налоги и упростить регулирование для компаний, которые сохранят в США рабочие места.

Тем же компаниям, которые все-таки выведут промышленное производство из США, Трамп обещал "очень большие налоги на границе".

Встретившись в Белом доме с лидерами американского бизнеса, Дональд Трамп обещал понизить налог на прибыль корпораций с 35% до 20%, или даже 15%. Он также пообещал сократить государственное регулирование бизнеса на 75%, при условии, что американские корпорации не будут закрывать предприятия в Америке и переносить производство за границу.

"Компания, которая хочет уволить всех своих сотрудников здесь, в Соединенных Штатах, и построить какую-то фабрику где-то еще, думая при этом, что ее продукция потечет через границу в Соединенные Штаты, - этого не произойдет", - сказал он.

"Все, что от вас требуется, - это остаться в стране", - сказал президент Трамп главам 12 крупных компаний, таких как Lockheed Martin, Under Armour, Whirlpool, Tesla и Johnson & Johnson.

Дональд Трамп, чьи протекционистские заявления привели к падению курса доллара, также встретился с лидерами профсоюзов.

Трамп также сигнализировал готовность в будущем пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле, которое заключили между собой в начале 1990-х годов США, Канада и Мексика.

Чего не сделал Трамп в первый день президентства, хотя и обещал

Начать строить стену на границе с Мексикой

Отменить запрет на ношение оружия в школах

Добиваться от конгресса принятия закона, согласно которому пойманный в стране уже однажды депортированный нелегальный мигрант должен будет получить "жесткий" минимальный срок

Отменить каждый "неконституционный указ" президента Обамы

Немедленно прекратить въезд в страну беженцев из Сирии