Трамп подписал новый миграционный указ

 (1)
Deutsche Welle
вторник, 7 марта 2017 г. 08:24
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 6 марта, новый миграционный указ. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
© Reuters / Scanpix

Действие нового постановления не распространится на тех лиц, у которых есть въездные документы в страну, в частности визы, а также вид на жительство в США. Кроме того, из числа стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, исключен Ирак. Новый указ, так же как и старый, предполагает запрет на прием беженцев, который будет действовать в течение 120 дней. Однако это требование отныне распространяется и на беженцев из Сирии, прием которых в старом документе был запрещен бессрочно.

В иракском МИДе выразили удовлетворение в связи с подобными коррективами. "Данное решение представляет собой важный шаг в правильном направлении, оно способствует консолидации стратегического альянса Багдада и Вашингтона в целом ряде областей, в первую очередь в борьбе с терроризмом", — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Ирака. Новый миграционный указ вступит в силу 16 марта.

Кого не пускали в США?

Дональд Трамп 27 января подписал постановление о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств — Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет распространялся на держателей грин-карт, а также касался и иностранных граждан с двойным гражданством (за исключением тех случаев, когда один из паспортов — американский). После масштабной критики правительство США приняло решение частично ослабить введенные ограничения. В частности, оно коснулось лиц с двойным гражданством, которым был разрешен въезд в США, если один из паспортов не был выдан в "проблемных" странах.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США начали размещение системы ПРО в Южной Корее (2)

США начали размещение системы ПРО в Южной Корее
В Южную Корею доставлены первые элементы американской системы противоракетной обороны THAAD. Накануне в КНДР прошли очередные испытания баллистических ракет.

У системы TRAPPIST-1 больше шансов на зарождение жизни, чем у Земли

TRAPPIST
Астрофизики из Гарвардского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выяснили, что вероятность возникновения жизни в системе экзопланет TRAPPIST-1 выше, чем на Земле. К такому выводу ученые пришли, определив шансы переноса органических молекул с одной планеты на другую.

Трамп подписал новый миграционный указ (1)

Трамп подписал новый миграционный указ
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 6 марта, новый миграционный указ. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Дипломатический конфликт: КНДР и Малайзия обменялись запретами на выезд граждан

ICBC
Власти КНДР временно запретили покидать страну гражданам Малайзии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В Пхеньяне объяснили запрет стремлением обеспечить безопасность дипломатов и граждан КНДР, находящихся в Малайзии.

Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии (70)

Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии
Евросоюз устранил препятствие на пути российско-венгерских планов по модернизации АЭС "Пакш-2". Государственные инвестиции в проект получили одобрение в Брюсселе.
Facebook друзья
Rambler's Top100