Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов из России

 (108)
NEWSru.com
пятница, 11 августа 2017 г. 08:50
Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за высылку американских дипломатов из России, поскольку Белый дом пытается сократить расходы, сообщает NEWSru.com со ссылкой на The Washington Examiner.
© AP / Scanpix

"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. Что касается меня, то я очень рад, что он уволил столько народу, поскольку у нас теперь меньше штат", - сказал Трамп.

После сокращения дипломатической миссии США в американском посольстве в РФ допустили увеличение сроков выдачи виз, однако напрямую эти два обстоятельства не связывали. Между тем, по словам Трампа, никаких причин для того, чтобы часть дипломатов вернулась, нет.

Сокращение дипломатической миссии США стало ответом России на расширение американских санкций, которое называют самым масштабным с 2014 года. Как говорил Владимир Путин, всего Россию должны будут покинуть 755 сотрудников дипмиссии США.

Помимо высылки дипломатов, Россия также лишила посольство Соединенных Штатов права пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице в Москве. Про эти меры Трамп, комментируя решение властей РФ, ничего не сказал.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Нейробиологи нашли новый способ лечения психических расстройств (1)

Нейробиологи нашли новый способ лечения психических расстройств
Японские ученые нашли способ усиливать и ослаблять нейронные связи в человеческом мозге, тем самым дав надежду на лечение многих психических расстройств.

Украинская "Стена" на границе с Россией: коррупция и недостаток средств (12)

Украинская Стена на границе с Россией: коррупция и недостаток средств
По прошествии трех лет с начала строительства укреплений на границе Украины с Россией так называемый проект "Стена" выполнен всего на 15 процентов. Об этом сообщил в интервью DW помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Насколько реален сценарий войны на Корейском полуострове (4)

Насколько реален сценарий войны на Корейском полуострове
"Как могла бы начаться и чем закончиться война в Корее" - журнал Economist на днях опубликовал статью с таким заголовком, в которой подробно расписал гипотетическую войну между Северной Кореей и США и их союзниками в марте 2019 года.

ОБСЕ обвинила ДНР в нарушении Минских договоренностей (9)

OSCE
Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине обвинила власти самопровозглашенной Донецкой народной республики в нарушении Минских договоренностей. Об этом сообщается в твиттере миссии.

НАТО не обязана защищать американский Гуам от нападения КНДР (8)

НАТО не обязана защищать американский Гуам от нападения КНДР
Государства-члены НАТО не обязаны по уставу альянса защищать территорию острова Гуам, который расположен в Тихом океане и является владением США, хотя формально в состав страны не входит.
Facebook друзья