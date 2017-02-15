Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

"Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым", - заявил Спайсер.

По словам Спайсера, Трамп хотел бы сотрудничать с Россией. "Чтобы мы могли решать многие проблемы, включая "Исламское государство", - отметил пресс-секретарь.

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Киев и международное сообщество продолжает считать полуостров территорией Украины.

Конфликт на юго-востоке Украины и аннексия Крыма стали причиной введения против России санкций со стороны США, ЕС и других стран Запада.

После победа Трампа на президентских выборах в США в прессе появлялись слухи о том, что новая администрация готовится снять или ослабить санкции.

Сам Трамп в одном из интервью заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов. В другом интервью он обещал не снимать в ближайшее время санкции, введенные против России.

В начале февраля новый постпред США при ООН Никки Хейли завила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине, а Россия не добьется выполнения Минских соглашений.

"Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией. Однако катастрофическая ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения действий России", - сказала Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН.