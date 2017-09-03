«Их слова и действия продолжают быть очень опасными для США. Северная Корея — это нация изгоев, которая стала большой угрозой и затруднением для Китая», — написал Трамп. Он добавил, что Китай пытается помочь КНДР, но успех у этой помощи небольшой.

Президент США подчеркнул, что Южная Корея начинает понимать, что мирные переговоры с КНДР не работают. Он отметил, что уже говорил об этом руководству Южной Кореи.

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017





Ранее власти Южной Кореи заявили, что готовы обсудить вопрос о размещении на территории своей страны «самого мощного» тактического оружия США, передавало южнокорейское агентство Yonhap. Государство осудило испытания водородной бомбы и заявило, что будет стремиться к полной изоляции КНДР.

«Президент [Южной Кореи] Мун Джэин заявил, что страна не позволит Северной Корее продолжать развивать свои ядерные и ракетные технологии», — говорил главный советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ен.

КНДР рассказала об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября. Ранее в проведении шестых ядерных испытаний Северную Корею заподозрили Япония и Южная Корея. Они назвали это причиной произошедшего в КНДР землетрясения.

Землетрясение произошло в тот же день в северо-восточной части КНДР. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН отметили, что его магнитуда превысила 6. Представитель РАН охарактеризовал сейсмологическое явление как разрушительное.