«Их слова и действия продолжают быть очень опасными для США. Северная Корея — это нация изгоев, которая стала большой угрозой и затруднением для Китая», — написал Трамп. Он добавил, что Китай пытается помочь КНДР, но успех у этой помощи небольшой.

Президент США подчеркнул, что Южная Корея начинает понимать, что мирные переговоры с КНДР не работают. Он отметил, что уже говорил об этом руководству Южной Кореи.

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success.