Трамп отменил указ Обамы о школьных туалетах и трансгендерах

Администрация президента США Дональда Трампа, как и ожидалось, отменила руководство для школ, принятое во время правления прежнего президента Барака Обамы, которое оговаривало правила использования школьных туалетов учениками-трансгендерами. Согласно этой норме, учащиеся могли выбирать, какие туалеты и ванные комнаты им использовать, в зависимости от их гендерной идентичности, а не биологического пола, сообщает сайт Минюста США.

"Министерство юстиции и департамент образования сегодня отменили предписание для учебных заведений, выпущенное в 2015-2016 годах. (…) Предыдущие документы не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом эта интерпретация согласуется с языком закона", — сказано в сообщении генпрокурора Джеффа Сешнса.

Администрация Барака Обамы выпустила правила о посещении туалетов трансгендерами в мае прошлого года. Лоретта Линч, которая тогда занимала пост генерального прокурора США, пояснила, что это должно защитить подростков от дискриминации со стороны сверстников.

Эти нововведения рассматривались как одно из важнейших достижений президентства Барака Обамы. Решение вызвало горячие дебаты между защитниками традиционных ценностей и поборниками социального прогресса, не утихавшие на протяжении всего прошлого года, и привело к разделению в обществе. Критики решения утверждали, что, принимая его, федеральное правительство превысило свои полномочия, и что оно ставит под угрозу приватность и безопасность учеников, отмечает Русская служба BBC.

В мае 2016 года 11 штатов подали иск в федеральный суд в Уичито-Фолс (штат Техас) против администрации Обамы из-за директивы о трансгендерах, обвинив ее в попытке превратить школы в "лаборатории для массового социального эксперимента".

Во время избирательной кампании в апреле 2016 года Трамп заявлял, что штат сделал ошибку, приняв этот закон, и транссексуалы должны пользоваться туалетными и ванными комнатами в соответствии со своим выбором, чем удивил многих республиканцев. Затем под их давлением он изменил тактику, заявив, что этот вопрос должен решаться штатами, накануне эту позицию подтвердил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Трансгендеры — люди, чье внутреннее ощущение пола не совпадает с физическим, но, в отличие от транссексуалов, они не предпринимают мер по смене пола. Согласно исследованию, проведенному The Williams Institute Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе, 150 тыс. американских детей (0,7%) в возрасте от 13 до 17 лет идентифицируют себя как трансгендеры.

От Трампа в США ждали указа, ослабляющего права меньшинств, закрепленные в годы президентства Обамы, в частности отменяющего запрет на дискриминацию гомосексуалов на рабочем месте. По данным издания Politico, этого удалось избежать благодаря дочери президента Иванке Трамп и ее мужу Джареду Кушнеру, хотя в Белом доме заверили, что президент не подписал бы такой указ даже без их вмешательства.

Хотя многие сочли символичным, что после инаугурации нового президента с официального сайта Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообщества, и продолжают ждать от него гомофобных инициатив, и администрация Трампа, и он сам заявили об уважении к правам ЛГБТ и пообещали их защищать.