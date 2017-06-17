Трамп отменил решение Обамы о нормализации отношений с Кубой

"Я отменяю абсолютно одностороннюю сделку прошлой администрации президента с Кубой. Наша новая политика будет идти исключительно в соответствии с американскими законами. Мы не будем снимать санкций с Кубы до тех пор, пока не будут освобождены все политические заключенные", - объявил Трамп во Флориде (цитата по CNN).

"Санкции не будут сняты до тех пор, пока на Кубе не будут восстановлены свобода собраний и свобода слова, легализованы все политические партии и не появятся свободные выборы, которые пройдут под присмотром международных наблюдателей", - продолжил президент США.

Кроме того, Трамп объявил о введении запрета на туристические поездки на Кубу. "Мы восстановим эмбарго. Мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы убедиться в том, что инвестиции идут целенаправленно в руки людей", - добавил американский лидер.

Также президент США объявил о том, что отныне министерство финансов и другие ведомства не смогут осуществлять прямые платежи кубинским военным и спецслужбам. Это может иметь последствия для туризма на Кубе, так как многие туристические предприятия в этой стране находятся в руках кубинского военного конгломерата GAESA, отмечает CBS News.

Вскоре после победы на президентских выборах в ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о своем намерении разорвать договор о нормализации отношений между Соединенными Штатами и Кубой, если Гавана откажется пересматривать условия соглашения на более выгодные для кубинского народа и для американцев. В команде президента тогда подчеркивали, что кубинскому лидеру Раулю Кастро "придется выполнить требования США", если он заинтересован в продлении этого договора.

В период предвыборной кампании Трамп выступал с жесткой критикой в адрес руководства Кубы, в частности указывая на притеснения, нарушающие свободу вероисповедания. Миллиардер заявлял о готовности обратить вспять начатый действующим президентом США Бараком Обамой процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

После смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро Трамп назвал его "жестоким диктатором" и выразил надежду, что после его смерти кубинский народ будет свободнее.

Напомним, США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении одностороннего торгово-экономического эмбарго. При Бараке Обаме Штаты взяли курс на восстановление отношений. 20 июля 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.