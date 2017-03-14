Трамп отдаст годовую зарплату на благотворительность

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bbcrussian.com
вторник, 14 марта 2017 г. 12:00
Президент США Дональд Трамп пожертвует всю свою зарплату за год на благотворительность, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. Зарплата американского лидера составляет 400 тысяч долларов в год.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

По словам Спайсера, Трамп хочет, чтобы выбрать, на какие именно цели пойдут эти деньги, ему помогли журналисты из пула Белого дома, которых он обычно резко критикует.

В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что не планирует получать зарплату — за исключением установленного законом минимума в 1 доллар.

Ранее его критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе. В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Дональда Трампа оценено в 3,7 миллиарда долларов.

Среди предыдущих президентов США на благотворительность свою зарплату жертвовали Герберт Гувер и Джон Кеннеди.

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