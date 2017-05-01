Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как "довольно умного паренька"

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bbcrussian.com
понедельник, 1 мая 2017 г. 08:59
В интервью программе "Лицом к нации" телеканала Си-би-эс Трамп отметил, что Ким Чен Ын получил в свои руки власть, будучи совсем молодым человеком, и смог удержать ее, несмотря на то, что его окружают "крутые парни", с которыми не просто иметь дело.
© AP / Scanpix

"Люди спрашивают - он нормален? Я понятия не имею. Но он был очень молод - 26-27 лет, когда умер его отец. И ему пришлось иметь дело с очень крутыми парнями - с генералами и так далее", - сказал американский президент.

"Будучи совсем молодым, он смог удержать власть. Я уверен, что многие - в том числе и его дядя - пытались у него эту власть отнять. Но он ее удержал. Так что очевидно, что он довольно умный паренек ", - добавил Трамп.

Дядя Ким Чен Ына - Чан Сон Тхэк - был обвинен в попытке осуществления государственного переворота и казнен в декабре 2013 года в возрасте 67 лет, через два года после того как его племянник возглавил КНДР.

До этого Чан Сон Тхэк был ближайшим соратником своего племянника и считался одной из самых могущественных фигур в КНДР.

"Это как игра в шахматы"

В минувшую субботу Северная Корея произвела очередной тестовый запуск баллистической ракеты к северу от Пхеньяна. Южная Корея сообщила, что испытание не увенчалось успехом и что ракета взорвалась на территории КНДР.

Говоря о возможных ответных действиях США в отношении Пхеньяна, президент Трамп сказал, что не хотел бы обсуждать эту тему: "Мы не должны рассказывать о том, что намерены делать. Это как игра в шахматы, и я не хочу, чтобы было понятно, что я замышляю".

Тем не менее, он не исключил возможности военного решения северокорейской проблемы.

Напряженность в отношениях между Пхеньяном и США не спадает уже несколько недель. Северная Корея продолжает осуществлять пробные запуски баллистических ракет, что вызывает недовольство как соседних Южной Кореи и Японии, так и Соединенных Штатов.

Вашингтон направил к берегам Корейского полуострова авианосец "Карл Винсон".

На угрозы США северокорейские власти ответили, что готовы нанести ответный удар. При этом государственные СМИ КНДР заявили, что "Карл Винсон" может быть потоплен.

Соединенные Штаты пытаются задействовать в решении северокорейской проблемы Китай, который является главным партнером Пхеньяна.

Дональд Трамп похвалил лидера КНР Си Цзиньпиня за то, что тот "оказывает давление" на Ким Чен Ына, чтобы заставить его сдержать ядерные амбиции. "Но пока ничего не произошло. А может, что-то уже и произошло", - добавил он.

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