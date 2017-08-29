Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне "очень беспокоятся" о балтийских государствах в свете совместных военных учений РФ и Китая в Балтийском море, прошедших в конце июля.
Глава Белого дома также подчеркнул, что США и их союзники смогут справиться с любой угрозой и добавил, что считает Балтийский регион "очень важной частью мира", где у США имеются "прекрасные друзья". Свое заявление Трамп сделал в понедельник, 28 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который находится с визитом в Америке.
Ранее в тот же день представитель Совета национальной безопасности при президенте США сообщил, что военнослужащие США и Финляндии проведут совместные учения близ берегов Швеции в сентябре 2017 года — одновременно с совместными маневрами армейских частей РФ и Беларуси "Запад-2017", запланированными на 14-20 сентября.
"Мы должны быть очень внимательными с масштабными учениями, огромными передвижениями военных, чтобы не спровоцировать случайностей или проблем, потому что мы знаем, что проблемы могут возникнуть откуда угодно", — заявил Ниинисте. Он также отметил, что необходимо углублять диалог между Россией и НАТО.
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