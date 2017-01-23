Трамп объявил о скором начале пересмотра НАФТА

bbcrussian.com
понедельник, 23 января 2017 г. 07:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре начнет процесс перезаключения Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) со своими канадским и мексиканским коллегами.
© Reuters/ Scanpix

По его словам, встречи с канадским премьером Джастином Трюдо и мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето уже назначены.

Соглашение между тремя странами вступило в силу в 1994 году.

Трамп ранее называл его худшей сделкой о взаимной торговле, которую когда-либо заключали США.

На сайте Белого дома говорится, что если Канада и Мексика откажутся пересматривать НАФТА с тем, чтобы обеспечить "честную сделку" для американских рабочих, США выйдут из соглашения.

Выступая на церемонии введения в должности высокопоставленных сотрудников Белого дома, Трамп также сказал, что намерен поговорить с Пенья Ньето об иммиграции и защите границ. Встреча, по сообщению Белого дома, запланирована на 31 января.

"Мексика - отличная. Президент был правда очень потрясающим, - сказал Трамп об Энрике Пенья Ньето, с которым разговаривал по телефону. - Думаю, что у нас получится очень хороший результат с Мексикой - для Соединенных Штатов, для всех задействованных сторон".

Дата встречи Трампа и Трюдо пока не известна.

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