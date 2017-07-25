Трамп обвинил Украину в попытке саботажа его президентской кампании

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа — „тихая работа по продвижению Клинтон“. Так где же расследование, генпрокурор», — написал президент США.

Он отметил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении «преступлений» кандидата на выборах президента США Хиллари Клинтон. По его словам, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Клинтон для своей жены.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017





В июле Белый дом обвинил Украину в сотрудничестве с Демократической партией США в поиске компромата на своих конкурентов в ходе выборов президента США в 2016 году. По словам представителя администрации Трампа, эти действия были задокументированы.

В посольстве Украины отвергли эти обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки в США.

В декабре спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждали, что связанные с российскими властями хакеры взломали компьютеры Демократической партии США, чтобы найти компрометирующие материалы о Клинтон. Позже эти материалы были опубликованы WikiLeaks.