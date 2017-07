Трамп обвинил Украину в попытке саботажа его президентской кампании

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа — „тихая работа по продвижению Клинтон“. Так где же расследование, генпрокурор», — написал президент США.

Он отметил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении «преступлений» кандидата на выборах президента США Хиллари Клинтон. По его словам, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Клинтон для своей жены.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity