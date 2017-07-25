Трамп обвинил Украину в попытке саботажа его президентской кампании

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Телеканал "Дождь"
вторник, 25 июля 2017 г. 17:50
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании. Об этом написал в своем твиттере.
© Reuters / Scanpix

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа — „тихая работа по продвижению Клинтон“. Так где же расследование, генпрокурор», — написал президент США.

Он отметил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении «преступлений» кандидата на выборах президента США Хиллари Клинтон. По его словам, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Клинтон для своей жены.


В июле Белый дом обвинил Украину в сотрудничестве с Демократической партией США в поиске компромата на своих конкурентов в ходе выборов президента США в 2016 году. По словам представителя администрации Трампа, эти действия были задокументированы.

В посольстве Украины отвергли эти обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки в США.

В декабре спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждали, что связанные с российскими властями хакеры взломали компьютеры Демократической партии США, чтобы найти компрометирующие материалы о Клинтон. Позже эти материалы были опубликованы WikiLeaks.

Телеканал "Дождь"
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