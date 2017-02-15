Трамп обвинил спецслужбы в сливе информации прессе

"Разведывательное сообщество (АНБ и ФБР -?) незаконно передает информацию несостоятельным NY Times и Washington Post . Как было и с Россией", - написал он.

"То, что разведслужбы, словно конфетки, незаконно раздают секретную информацию, это настоящий скандал. Это очень не по-американски!" - добавил Трамп.

Президент также похвалил колонку журналиста Эли Лейка в Bloomberg View, в которой, по словам Трампа, говорится, что ФБР и АНБ не должны вмешиваться в политику.

"Очень серьезная ситуация для США", - подытожил американский президент.

Трамп также назвал сообщения о его "российских связях" бессмысленными. По его мнению, подобные обвинения - попытка скрыть ошибки, которые были допущены в ходе избирательной кампании кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей выборы.

Заявлениям Трампа предшествовал скандал с бывшим советником президента Майклом Флинном, который 13 февраля подал в отставку.

Причиной стал телефонный разговор Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, который произошел в конце декабря. Флинн, тогда еще не занимавший государственных постов, обсудил с Кисляком возможность снятия санкций.

Первой об этом сообщила газета Washington Post. Сам Флинн изначально отрицал, что обсуждал с Кисляком санкции. Об этом же заявил вице-президент Майк Пенс. Позже Флинн признал, что давал неполную информацию о своих контактах с послом и принес извинения Трампу.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во вторник заявил, что министерство юстиции еще в конце января сообщило Трампу, что Флинн скрыл некоторые детали своих телефонных разговоров с Кисляком.

Газета New York Times во вторник опубликовала материал о связях предвыборной команды Трампа с российскими спецслужбами. По данным газеты, американская разведка перехватила разговоры представителей штаба республиканца с высокопоставленными представителями российской разведки и российскими чиновниками, которые они вели в 2016 году.

Американские спецслужбы ранее обвинили российских хакеров во взломе серверов Демократической партии и попытках повлиять на исход выборов в США.