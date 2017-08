Трамп обвинил конгресс в плохих отношениях с Россией

Об этом он написал в твиттере.

”Наши отношения с Россией находятся на очень опасном низком уровне. Можете благодарить конгресс, тех же людей, которые даже не могут обеспечить нам медицинское страхование”, — написал президент США.

Ранее Трамп в своем официальном заявлении по закону о дополнительных санкциях в отношении России отметил, что США могут приостановить санкции против оборонного сектора России.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017