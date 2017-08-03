Трамп обвинил конгресс в плохих отношениях с Россией

Gazeta.ru
четверг, 3 августа 2017 г. 17:56
Президент США Дональд Трамп обвинил конгресс в плохих отношения с Россией, передает Gazeta.ru.
D. Trumpas Varšuvoje susitinka su A. Duda
© AFP / Scanpix

Об этом он написал в твиттере.

”Наши отношения с Россией находятся на очень опасном низком уровне. Можете благодарить конгресс, тех же людей, которые даже не могут обеспечить нам медицинское страхование”, — написал президент США.

Ранее Трамп в своем официальном заявлении по закону о дополнительных санкциях в отношении России отметил, что США могут приостановить санкции против оборонного сектора России.

Gazeta.ru
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