Трамп обсудил с Путиным борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии

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bbcrussian.com
воскресенье, 29 января 2017 г. 09:26
Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в субботу провели первый с момента вступления Трампа в должность главы государства телефонный разговор.
D. Trumpas telefonu kalbasi su V. Putinu
© Reuters/ Scanpix

Как сообщила пресс-служба Белого дома, разговор был посвящен совместной борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство" и урегулированию конфликта в Сирии.

"Разговор длился около часа и касался взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ и усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Путин поздравил Трампа с вступлением в должность. В Белом доме отметили, что разговор Трампа и Путина стал важным шагом в улучшении отношений между двумя странами.

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам", - зявили в Белом доме.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп обсудили действия в борьбе с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, восстановление двусторонних торгово-экономических связей, иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине и ряд других тем.

В отчетал Белого дома и Кремля ничего не говорится о проблеме американских санкций в отношении России, которая, как предполагали некоторые СМИ, могла стать одной из тем этого разговора.

Вечером в субботу также стало известно, что Трамп подписал указ, требующий от Объединенного комитета начальников штабов представить ему в течение 30 дней план полного разгрома ИГ.

Один из пунктов документа гласит, что план должен включать "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции".

Телефонные переговоры, которые президент США вел из Овального кабинета, проходили в присутствии ведущих советников Трампа.

Разговору Трампа с Путиным предшествовала 45-минутная телефонная беседа американского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российский президент - один из пяти зарубежных лидеров, с которыми Трамп провел в субботу телефонные переговоры.

Путин и Трамп ранее уже говорили по телефону, но это было еще до инаугурации Дональда Трампа, когда российский президент поздравил его с победой на ноябрьских выборах.

Некоторые СМИ ранее предположили, что в ходе телефонного разговора Трамп может даже сообщить Путину о снятии американских санкций.

Однако в пятницу в ходе совместной с британским премьером Терезой Мэй пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано обсуждать санкции, введенные в отношении Москвы его предшественником.

При этом он подчеркнул, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и на совместную с Россией борьбу с терроризмом.

"Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, - сказал на пресс-конференции Трамп. - Это возможно. Возможно, этого и не случится. Посмотрим, что будет".
Британский премьер Тереза Мэй в свою очередь отметила тогда, что будет настаивать на сохранении санкций против России до выполнения Москвой Минских соглашений.

Пророссийский кандидат?

Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании считался пророссийским кандидатом. Он открыто выступал за нормализацию отношений с Россией. Кремль также высказывал надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном.

Трамп и Путин заочно обменивались комплиментами, однако впоследствии оба президента заявили журналистам, что лично не знакомы и вообще мало что знают друг о друге.

При этом Москва отрицала, что уже тогда считала Трампа более удобным для себя кандидатом на пост президента США, отмечая, что готова сотрудничать с новым американским лидером вне зависимости от того, кто победит на выборах.

Тем не менее многие в США считают, что Трамп действительно был для Москвы предпочтительным кандидатом, поскольку его соперница Хиллари Клинтон, напротив, делала крайне резкие заявления о внешней политике России.

Незадолго до инаугурации Трампа в прессе также появилась информация, согласно которой Путин мог стать первым зарубежным лидером, встретившимся с новым президентом США.

Однако обе стороны опровергли эту информацию, а в Кремле заявили, что первая встреча Путина с Трампом состоится в лучшем случае через несколько месяцев.

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