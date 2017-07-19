Трамп номинирует на пост посла США в России сторонника "жесткой линии"

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Телеканал "Дождь"
среда, 19 июля 2017 г. 10:00
Президент США Дональд Трамп номинирует бывшего представителя Вашингтона в Китае Джона Хантсмана на пост посла в России, сообщается в заявлении Белого дома.
Jonas Huntsmanas
© Reuters / Scanpix

Хантсман — сторонник «жесткой линии» в отношениях с Россией.

Ранее он был губернатором Юты, а послом США в Китае служил с 2009 по 2011 год. Он также был американским послом в Сингапуре и помощником замминистра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Хантсман работал в администрациях пяти американских президентов и был одним из участников предвыборной президентской гонки в 2012 году.

Сейчас Хантсман — глава Атлантического совета. Его состояние оценивают примерно в миллиард долларов.

Его назначение на пост посла в России еще должен утвердить сенат США. В случае положительного решения сенаторов Хантсман заменит нынешнего посла в России Джона Теффта, полномочия которого истекают осенью.


Телеканал "Дождь"
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