Трамп не согласился с призывом Берлина к "вербальному разоружению"

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Deutsche Welle
суббота, 12 августа 2017 г. 17:30
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвавшая к деэскалации риторики между США и КНДР, должна говорить только за свою страну, заявил американский президент.
Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп не согласился с призывом канцлера ФРГ Ангелы Меркель к "вербальному разоружению" в конфликте с Северной Кореей. "Пусть она говорит за Германию", - заявил он в пятницу, 11 августа, в ответ на заявление главы немецкого правительства.

Ранее в тот же день Меркель высказалась за деэскалацию риторики между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам германского канцлера, она не видит военного решения конфликта с КНДР и не считает его необходимым. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также заявил о "невообразимых рисках", которые таит в себе обострение северокорейского кризиса. "Эскалация в высказываниях не принесет решения проблемы", - подчеркнул он.

За последние дни американский президент и северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялись множеством заявлений с взаимными угрозами. Во всем мире эта риторика вызвала тревогу и опасения военной эскалации конфликта. В частности, 8 августа Трамп предупредил Пхеньян, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел", в случае новых угроз из Северной Кореи. Через считанные часы после этого командование вооруженных сил КНДР обнародовало заявление о подготовке плана ракетного удара по военной авиабазе Соединенных Штатов на острове Гуам. Пхеньян пригрозил также ядерным ударом по материковой части США, если Вашингтон попытается начать "превентивную войну".

Тем не менее, Трамп позднее отметил, что считает свое заявление недостаточно жестким и посоветовал КНДР "очень и очень поостеречься" даже думать о нападении на США. 11 августа в своем профиле в Twitter он написал о готовности Вашингтона действовать военными методами. "Военные варианты решения теперь полностью готовы к применению в случае, если КНДР будет действовать необдуманно", - заявил он.

Deutsche Welle
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