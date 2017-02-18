Трамп назвал ведущие американские СМИ "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп обвинил крупнейшие американские СМИ в распространении фейковых новостей. Газета The New York Times, а также телекомпании NBC, ABC, CBS и CNN являются "не моими врагами, а врагами американского народа", написал Трамп в ночь на субботу, 18 февраля, в Twitter.

Трамп обрушивается с критикой на ведущие масс-медиа Соединенных Штатов с первого дня президентства. 21 января он подчеркнул, что находится "в состоянии войны со СМИ". Днем позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пообещал "привлечь СМИ к ответу" за якобы некорректное освещение инаугурации Дональда Трампа.

Спайсер утверждал, что на церемонию вступления Трампа в должность "прибыло самое большое число людей, когда-либо присутствовавших на инаугурациях президента США". При этом фотографии свидетельствовали о том, что на инаугурацию Трампа пришло заметно меньше людей, чем на церемонию вступления в должность Барака Обамы в 2009 году.

Спайсер также привел неверные сведения о загруженности транспорта в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа. Впоследствии советница американского президента Келлиан Конуэй, пытаясь объяснить ошибку пресс-секретаря Белого дома, заявила, что это "альтернативные факты".

26 января главный советник Трампа Стивен Бэннон назвал ведущие американские СМИ оппозицией и посоветовал журналистам помалкивать. "СМИ должны чувствовать замешательство и унижение, они должны заткнуться и хоть немного послушать", — настаивал Бэннон.