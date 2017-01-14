Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России

Трампа не конкретизировал, на какой срок могут быть продлены санкции. Отвечая на вопросы WSJ, он заявил о намерении сохранить в силе действующие в отношении РФ ограничительные меры "по крайней мере в течение некоторого времени".

При этом он указал, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США: "Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" (Цитата по ТАСС.)

Трамп также заявил, что считает возможным встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным после своей инаугурации. "Я понимаю, что они (российские власти - прим. ТАСС) хотели бы встретиться, и мне это абсолютно подходит", - приводит слова Трампа издание.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости сотрудничества с Россией, в том числе в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

В отношении России со стороны США действует целый ряд санкций. Первые были введены после присоединения Крыма в ходе стремительного референдума, что на Западе посчитали аннексией украинского полуострова. Затем ограничения не раз пересматривались на фоне военных действий на востоке Украины, так как на Западе посчитали, что Россия оказывает поддержку сепаратистам ДНР и ЛНР. Наконец, 29 декабря 2016 года Вашингтон объявил о введении санкций в связи с хакерскими атаками, которые приписывают российским хакерам. Они коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально - Главное управление) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Трамп может отойти от политики "одного Китая"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью WSJ, что Вашингтон не обязательно будет следовать давней американской политике "одного Китая".

"Все является предметом переговоров, в том числе "один Китай", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он указанную политику. Эта китайская политика предполагает, что Тайвань рассматривается как еще одна провинция страны, и, соответственно, власти острова не имеют суверенных полномочий. При этом Тайвань находится под управлением собственной администрации с 1949 года, когда туда бежали сторонники разбитого в гражданской войне генералиссимуса Чан Кайши.

После победы в избирательной кампании Трамп провел беседу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, что вызвало резкую критику со стороны Пекина. Трамп указал: "Мы продали им военной техники на 2 млрд долларов в прошлом году. Мы можем им продать самую новую и лучшую военную технику, но нам нельзя ответить на телефонный звонок. Во-первых, было бы очень грубо на него не ответить".

Выдвинутый Трампом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, выступая 11 января на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, заявил, что ему "неизвестно ни о каких планах, призванных изменить позицию "одного Китая".