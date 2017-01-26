Трамп назвал пытки эффективным средством борьбы с террором

Соответствующий комментарий Трамп дал в интервью телекомпании "Эй-би-си" в ответ на вопрос о средствах, которые он считает приемлемыми для борьбы с радикальным исламом и о допустимости так называемой пытки водой, которая уже применялась американскими спецслужбами в отношении подозреваемых в терроризме.

По его словам, он обсуждал эту тему с высокопоставленными сотрудниками разведки, и все они заверили его, что пытки действительно помогают добиться результата. Также Трамп напомнил о бесчинствах боевиков экстремистской организации "Исламское государство".

"Они стреляют, они отрезают головы нашим гражданам - и не только нашим - просто потому, что те оказались христианами на Ближнем Востоке. Если ИГ творит то, о чем мы даже не слышали еще со средних веков - почему я должен испытывать отвращение к пытке водой?", - сказал Трамп.

Тем не менее он отметил, что пока не решил, разрешать ли спецслужбам такие методы допроса, и попросил нового министра обороны Джеймса Мэттиса и нового директора ЦРУ Майка Помпео проанализировать допустимость этих действий с точки зрения международного права.

"Если они не захотят на это идти - хорошо. А если захотят - я буду работать в этом направлении. Я хочу сделать все возможное [для обеспечения безопасности страны] ровно в той мере, в какой это разрешает закон. Но считаю ли я эти методы эффективными? Однозначно да, я считаю, что они работают", - пояснил Трамп.

Новый президент США еще в ходе предвыборной кампании допускал, что в случае победы на выборах разрешит своим спецслужбам использовать пытку водой в отношении подозреваемых в терроризме. После обрушившейся на него критики Трамп уточнил, что не будет приказывать военным нарушать международное право.

Пытка водой в том или ином виде использовалась самыми разными странами на протяжении многих веков, точно не известно, кто именно ее придумал. Суть такой пытки заключается в том, что человека заставляют испытывать такие же ощущения, как если бы он тонул и захлебывался.

Чаще всего для этого на лицо человека кладут влажную тряпку, а затем начинают поливать ее водой. В 2000-х годах широкий резонанс вызвал доклад, в котором рассказывалось о применении сотрудниками ЦРУ таких пыток в отношении пленных исламистов и подозреваемых в терроризме.

Сейчас подобные методы допроса в США официально запрещены. Однако теперь их начали использовать и сами джихадисты. По словам побывавших у них в плену людей, таким образом они мстят за пытки, которые пришлось перенести их единоверцам в американском плену.