Трамп назвал Путина тертым калачом

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bbcrussian.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 11:35
В субботнем эфире любимого им консервативного телеканала Fox News президент США Дональд Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина тертым калачом.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
© DELFI montažas / Scanpix

"Я не знаю его, но очевидно, что он тертый калач. Не знаю, что он делает для России, но полагаю, что в какой-то момент мы узнаем", - заявил он.

Ведущий попросил президента дать короткие характеристики ряду известных личностей.

Применительно к Путину Трамп употребил разговорное выражение tough cookie, которое также можно перевести как "хват", "крепкий орешек" и "задира".

Во время предвыборной кампании Трамп обещал "очень-очень хорошие отношения" с Путиным, но в последнее время на фоне критики в Конгрессе и СМИ, обвинений в адрес ряда его приближенных в закулисных контактах с российскими представителями и особенно подозрений, что российские хакеры якобы способствовали дискредитации его соперницы Хиллари Клинтон, президент США предпочитает высказываться более осторожно.

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