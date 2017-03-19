Трамп назвал Путина тертым калачом

"Я не знаю его, но очевидно, что он тертый калач. Не знаю, что он делает для России, но полагаю, что в какой-то момент мы узнаем", - заявил он.

Ведущий попросил президента дать короткие характеристики ряду известных личностей.

Применительно к Путину Трамп употребил разговорное выражение tough cookie, которое также можно перевести как "хват", "крепкий орешек" и "задира".

Во время предвыборной кампании Трамп обещал "очень-очень хорошие отношения" с Путиным, но в последнее время на фоне критики в Конгрессе и СМИ, обвинений в адрес ряда его приближенных в закулисных контактах с российскими представителями и особенно подозрений, что российские хакеры якобы способствовали дискредитации его соперницы Хиллари Клинтон, президент США предпочитает высказываться более осторожно.