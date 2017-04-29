Трамп назвал первые 100 дней своего президентства "одними из самых успешных в истории США"

Президент США Дональд Трамп в рамках своего традиционного еженедельного обращения к нации объявил о том, что считает первые 100 дней своего президентства одним из самых успешных периодов в истории страны. Ранее Белый дом опубликовалспециальные материалы по случаю 100 днейпребывания Трампа у власти, в которых, в частности, среди его достижений называлась изоляция России и Сирии в ООН.

"Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны", - объявил глава государства. По словам Трампа, в настоящее время США находятся на подъеме, и "этот подъем быстрый". Администрация в Вашингтоне, как подчеркнул президент, "бьется за американских работников".

"Самое важное, что мы возвращаем рабочие места. Спросите людей в Мичигане, Огайо или Пенсильвании. Компании больше не хотят уезжать, они хотят остаться. Наша страна развивается и достаточно быстро", - добавил он.

Среди своих достижений за первые 100 дней президентства Трамп выделил создание новых рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), который, по его словам не позволит торговать интересами американских работников.

Кроме того, Трамп упомянул о назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача и отметил, что его администрации удалось сэкономить более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены на поставку новейших истребителей F-35.

Отметим, что в пятницу, 28 апреля, Трамп также выступил на конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Атланте (штат Джорджия). Во время выступления он напомнил, что в ходе президентской кампании он был единственным кандидатом, который приехал на встречу с членами этой организации.

Кроме того, обращаясь к аудитории, Трамп также признался, что у него "есть ощущение, что на следующих выборах вас просто затопит количеством кандидатов, но вы не будете тратить время". "У вас будет полно демократов, но вы будете говорить "нет, сэр" или "нет, мадам". Запомните, это может быть "Покахонтас", - намекнул он.

Речь идет об одном из лидеров Демократической партии США Элизабет Уоррен, которой Трамп ранее дал такое прозвище из-за придуманной ею истории об ее индейских корнях.