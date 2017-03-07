Трамп назвал Обаму "слабаком" в отношениях с Россией

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Телеканал "Дождь"
вторник, 7 марта 2017 г. 17:30
Президент США Дональд Трамп упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в том, что тот был слишком слаб в отношениях с Россией. Об этом Трамп написал в своем твиттере.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

«Восемь лет [пока Обама занимал пост президента США] Россия „ездила” по президенту Обаме, становясь все сильнее и сильнее, захватила Крым и увеличила число ракет. Слабак!» — написал Трамп.

В середине февраля Дональд Трамп уже упоминал, что именно при президентстве Барака Обамы Крым вошел в состав России.

«Россия присоединила себе Крым, пока страной управляла администрация Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?» — написал он в твиттере.

Трамп не раз говорил, что готов вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и «пойти на сделку с Россией».

Пока лидеры двух стран провели только один телефонный разговор. Как сообщили по его итогам в Кремле, президенты обсудили «актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова».

О том, когда произойдет встреча Трампа и Путина, ничего не известно.


Телеканал "Дождь"
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