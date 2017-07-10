Трамп назвал невозможным создание с Россией группы по кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп считает невозможным создание группы по кибербезопасности совместно с Россией, хотя и обсуждал этот вопрос во время первой личной встречи с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Вместе с тем сотрудничество двух стран по Сирии американский лидер признал действенным.

Об этом Трамп сообщил накануне вечером в Twitter, где ранее уже комментировал прошедшие переговоры с Путиным. "Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может - но прекращение огня может и произошло!" - написал американский лидер у себя в микроблоге.

Ранее Трамп описал состоявшуюся встречу с Путиным целой серией твитов. "Мы с Путиным обсуждали вопрос о создании подразделения по кибербезопасности", - говорилось в одном из них. Также президент США отметил, что "дважды решительно надавил на президента Путина о вмешательстве России" в американские выборы, но российский лидер "яростно отрицал это".

Кроме того, накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил во время брифинга, что Трамп и Путин в ходе своей первой встречи достигли договоренности о том, что начнут создание группы по киберпространству, чтобы гарантировать абсолютное отсутствие вмешательства, что они будут вместе работать по кибербезопасности".

Как выяснила ранее газета The New York Times, Трамп обсуждал с Путиным предполагаемое вмешательство России в выборы в США в течение 40 минут. Издание выяснило, что моментами разговор становился напряженным, и "Путин громко требовал от президента доказательства" вмешательства России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров двух лидеров иначе описал их результаты, утверждая, что Трамп принял заверения Путина в невмешательстве в американские выборы. "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления Путина о том, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. Он эти заявления принимает", - сказал тогда министр иностранных дел РФ.

Также, по словам Лаврова, в ходе беседы было условлено, что вопросы борьбы с терроризмом, хакеров и кибербезопасности "станут предметом российско-американского взаимодействия". "В этих целях будут созданы двусторонние рабочие группы", - отмечал глава МИД РФ.

В свою очередь, спикер палаты представителей США и единомышленник Трампа по Республиканской партии Пол Райан вскоре после окончания переговоров двух лидеров сказал, что Россия вмешивалась в американские выборы, несмотря на то что Путин это отрицает. По его мнению, попытки РФ повлиять на итоги выборов не принесли результата.

Сам же Трамп на пресс-конференции в Варшаве в ходе визита в Польшу, за день до встречи с Путиным, подтвердил вмешательство России в выборы в США. "Я думаю, это была Россия, но это могли быть и другие страны, в это могло быть вовлечено большое количество людей", - предположил американский лидер. При этом Трамп отметил, что его предшественник Барак Обама знал о попытках России повлиять на выборы, однако не предпринял никаких шагов в связи с этим.

Президенты России и США провели первую личную встречу в пятницу в рамках саммита G20 в Гамбурге. В расписании Белого дома отмечалось, что разговор не продлится более 40 минут, но в итоге беседа затянулась на два часа с небольшим.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".