Трамп назвал Мерил Стрип переоцененной актрисой

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bbcrussian.com
понедельник, 9 января 2017 г. 15:54
Избранный президент США Дональд Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда в ответ на ее критические комментарии на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Meryl Streep
© Vida Press

Стрип, получившая награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это, по словам актрисы, "разбило ей сердце". Имени Трампа она не упомянула.

"Это инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого, когда оно насаждается кем-то могущественным, кем-то, кто представляет общественную платформу. Другие начинают думать, что им тоже можно это делать", - заявила Стрип.

В телефонном интервью газете New York Times Трамп назвал актрису "поклонницей Хиллари [Клинтон]" и заявил, что не удивлен такой реакцией со стороны "либеральных людей кинематографа".

"В сотый раз повторяю, что я никогда не передразнивал репортера-инвалида (и никогда бы этого не сделал), а просто указал ему на его угодничество, когда он переделал историю 16-летней давности ради того, чтобы изобразить меня в плохом свете. Еще один пример нечестных СМИ!" - написал Трамп в "Твиттере".

Критика и колкости в адрес Трампа звучали и из уст других участников церемонии в Лос-Анджелесе. Так, ведущий вечера Джимми Фэллон сказал, что "Золотой глобус" - это "одно из немногих в Америке мест, где еще уважают мнение народа".

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