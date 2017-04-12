Трамп назвал Асада "животным", которого поддержала Россия

Президент США Дональд Трамп назвал сирийского лидера Башара Асада "животным". "Если бы Россия не поддержала это животное (Асада), не было бы проблемы", - сказал глава Соединенных Штатов в интервью Fox Business.

Трамп также сообщил, что США не планируют начинать военную операцию в Сирии после нанесенного 7 апреля ракетного удара по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. "Мы не собираемся идти в Сирию", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможной военной кампании. Он также выразил сожаление, что удар по Сирии ранее не нанесла предыдущая американская администрация во главе с Бараком Обамой.

"Если честно, то (президент РФ Владимир) Путин поддерживает человека, который является по-настоящему злым" (цитата по ТАСС), - заявил Трамп, говоря об Асаде. "Я думаю, это очень плохо для России, очень плохо для человечества, очень плохо для этого мира", - сказал президент США.

По словам американского лидера, на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные в СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия в провинции Идлиб, включая снимки детей. По словам Трампа, после того как он увидел эти фото, он "немедленно позвонил" министру обороны США Джеймсу Мэттису. "Я спросил его, что мы можем сделать", - рассказал президент, добавив, что ему был "предоставлен ряд альтернатив".

"Мы ударили по ним очень сильно", - отметил Трамп в интервью, которое будет показано полностью позже в среду, 12 апреля. "Означает ли это, что мы окажемся вовлеченными (в военную кампанию) в Сирии? Нет. Но если я увижу, что они применяют газ или какие-то вещи...", - сказал Трамп, не закончив предложение до конца. Он добавил, что "даже худшие тираны в мире не использовали такой газ", который применили сирийские власти.

Ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных войск Шайрат был нанесен в ночь на 7 апреля - США выпустили по базе 59 крылатых ракет "Томагавк". Трамп позже объяснил действия американской стороны "жизненной необходимостью". Он пояснил, что бомбардировка стала ответом на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, в которой американские власти обвинили Асада. Тогда, по разным данным, погибли от 80 до 100 человек, в том числе дети.

Союзники США по НАТО поддержали действия Вашингтона. В Москве ракетный удар по военной базе Шайрат назвали "актом агрессии".

Как сообщалось, во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил Асада с Адольфом Гитлером. Отвечая на вопрос о химической атаке в Идлибе, Спайсер заявил: "Даже такой одиозный (лидер), как Гитлер, не думал применять химическое оружие". В то же время пресс-секретарь Белого дома согласился с тем, что Гитлер распоряжался о применении отравляющих веществ во время Холокоста.

После того как лидер демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала отправить Спайсера в отставку за такие слова, он вынужден был извиниться. Пресс-секретарь Белого дома признал, что сравнение было неуместным.